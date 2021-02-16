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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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إنفوجراف
تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:15 م
قوائم الانتظار
الدستور
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ننشر لكم «انفوجراف» عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي بدأت بتكلفة إجمالية للمبادرة بـ6 مليارات جنيه، ليصل عدد المستفدين حتى الآن لـ700 ألف مريض.
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