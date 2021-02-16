تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

ننشر لكم «انفوجراف» عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي بدأت بتكلفة إجمالية للمبادرة بـ6 مليارات جنيه، ليصل عدد المستفدين حتى الآن لـ700 ألف مريض.