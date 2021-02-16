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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر: إلغاء امتحانات الشفوي بالمعاهد ولم نحدد موعد امتحان الشهادة الثانوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:12 م
الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف
أميرة العناني
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كشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجه بتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتم اتخاذ قرار بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على 3 أيام، نظرا لأن عدد المواد 16 مادة وهو ما يصعب معه أن تعقد الامتحانات لطلاب الإعدادية فى ترم واحد.

وأضاف خلال لقاء على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، أن الشهادة الثانوية لم يتم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بها حتى الآن.

وشدد وكيل الأزهر على أنه تم توفير كافة التدابير الاحترازية للجان الامتحانات كما تم تطبيقها في امتحانات الثانوية الأزهرية من العام الماضي، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما تم النظر مع كل مرحلة بما يناسبها.

من جانبه، قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه نظرا لطبيعة المواد بالتعليم الأزهري تم زيادة يوم واحد لامتحانات سنوات النقل زيادة عن التربية والتعليم، موضحا أن أعداد الطلاب في اللجان لن تزيد عن 14 طالبا بكل اللجنة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الازهرية، إنه تقرر عدم عقد امتحانات شفوية في القرآن والحديث إلى أن تزول الجائحة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن أمس الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2020 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسى.

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