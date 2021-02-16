رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

أطباء عن إعلانات شراء الأدوية المستعملة: كارثة صحية تهدد المواطنين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:36 م
الأدوية المستعملة
الأدوية المستعملة
إيناس سعيد
طباعة
تحذيرات عديدة أطلقها عدد من الأطباء والصيادلة من انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض شراء الأدوية المتبقية والمستعملة من رواد السوشيال ميديا بمقابل مادي، مشددين على خطورة هذا الأمر الذي يؤدي إلى أخطار جسيمة بالمواطنين والمرضى.

ـ شراء الأدوية المستعملة كارثة صحية تهدد المواطنين
حذر الدكتور عبد اللطيف المُر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، من استفحال ظهور ظاهرة غير قانونية وخطيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقوم فيها  تطبيقات إلكترونية وعدة صفحات غير معلومة المصدر والهوية وتدعى أنهم صيادلة "والذين لا يمكن أن يكونوا صيادلة أو أطباء حقيقيين ـ على حد قوله" بشراء الأدوية المستعملة والمتبقية من المواطنين، لأن ما يقومون به يهدد صحة المواطنين، مناشدًا التفتيش الصيدلي المعروف بدقته بسرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة.

وصرح المُر أن هذه الإعلانات تتضمن عدة جرائم ومخالفات أولا: تداول الأدوية بغير الطريق القانوني، ثانيا ممارسة مهنة بدون تراخيص، ثالثا تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ، ولذلك طالب بالتدخل الفوري لوزارة الصحة والتفتيش الصيدلي وهو المشهود له بالكفاءة بسرعة التدخل لحماية المواطنين.

ووصف هذه الإعلانات التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن شراء الأدوية المستعملة أنها كارثة صحية بكل المقاييس وتحمل العديد من المخاطر، موضحًا أنها تخالف القانون وأن مثل هذا التداول يحمل مخاطر ببيع دواء منتهي الصلاحية، وبيع أدوية ممكن أن تكون تخزينها غير سليم مما يقلل من فعاليتها بل قد تصبح خطيرة على صحة الإنسان، وثالث أن تكون غير معلومة المصدر ومن الممكن ألا تكون ادوية من الأساس.

وأكد المرُ أنه بسبب هذه الإعلانات من الممكن لضعاف النفوس أن يلجأوا إلى وضع أي مواد وتكون ضارة بالإنسان ومواد غير طبية لتداولها، ويتم عمل إعادة تدوير العبوات الدوائية ويتم طباعة أسماء مزورة لأدوية غالية ومستوردة من شركات عالمية وتعبئة هذه العبوات بأدوية رخيصة وغير فعالة ويتم بيعها للمواطنين بنفس الأسعار الغالية ما يعود عليهم بمخاطر صحية جامة وغير محمودة الأثر.

وطرح المُر مثال أن يكون مريض مصاب بالذبحة الصدرية أو السكر الجسيم او السرطان وحصل على هذه الأدوية المباعة عن طريق الصفحات وهى غير فعالة وغير سليمة أو منتهية الصلاحية بعد إعادة تدويرها مما يسبب أضرار صحية جسيمة، متابعًا: "لا يكون معلوم محتواها ولا تاريخ الصلاحية وإذا كانت سليمة أم لا".

وشدد على أنه من المخاطر الأكثر ضررًا إعادة تدوير المضادات الحيوية والتي تؤدي سوء استخدامها إلى ظهور ما يعرف باسم البكتيريا الجامبو وهي مضادة للمضادات الحيوية، حيث تقاوم فعل المضادات الحيوية، وبالتالي لن تفيد الإنسان ومن الممكن أن تضره وهي ظاهرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية.

وتابع: "أن هذه التطبيقات والصفحات الوهمية التي تشتري الأدوية المستعملة من المواطنين تحصل عليها بسعر رخيص وسيتم بيعها بنفس السعر الغالي المعروف للأدوية مع تخفيض قليل وليكن  10 % فقط، حتى لا يتشكك المشترى في طبيعة هذه الأدوية".

واستكمل: من الخطورة شراء أدوية مجهولة المصدر وهو ما سيدعم تصنيع أدوية "بير السلم" ويتم وضعها في العبوات المشابهة الأدوية الحقيقية  ويتم التزوير فيها ويتم بيعها على أنها جديدة.

وفي الختام ناشد المُر نقيب الصيادلة ونقيب الأطباء ووزارة الصحة المعروفة بحزمها في هذه الأمور، بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة قبل أن تستفحل.

ـ باب مفتوح للمتاجرة في الأدوية منتهية الصلاحية
وعلق الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، على هذه الصفحات المنتشرة لشراء الأدوية المستعملة بطرح تساؤل عن سبب ظهور  هذه الصفحات "كيف تصل بهم الجرأة والفُجر للإعلان عن شراء الأدوية المستعملة"، موضحًا أن هذا باب مفتوح للمتاجرة في الأدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح البدوي أن سبب هذا الانتشار في بيع وشراء الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هو تهاون الدولة في التعامل مع التطبيقات الالكترونية التي تعلن بيع وشراء الأدوية، فهو أول مسمار في نعش الطب والصحة في مصر، وترك الباب مفتوح لهم للمتاجرة في المنشطات والفيتامينات وغيرها من الأدوية.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه الكارثة التي تحيط بنا فكانت البداية ببيع الأدوية من خلال السوشيال ميديا، أما الآن أصبح شراء الأدوية المستعملة والمنتهية الصلاحية وهو الأسوأ والأخطر.

وأضاف أن هذه الأدوية يتم شرائها من المواطنين ويتم إعادة تدويرها وبيعها من جديد على أنها صالحة للاستعمال، حيث يتم تغيير العبوة ووضع تواريخ جديدة ويتم ضخها من جديد للمرضى من خلال تطبيقات بيع الأدوية، والصيدليات تحصل على أدويتها من أماكن مضمونة ومعروفة.

وأشار البدوي إلى أن المواطن الذي يتعرض بأضرار جسيمة نتيجة هذه الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المناسبة لحالته المرضية من سيحاسب في هذه الحالة، لأنه ليس هناك صيدلي قام ببيع الدواء وإنما تم شرائها من خلال مواقع السوشيال الميديا.

وتابع: لذا يجب القضاء نهائيا على فكرة تداول الأدوية من خلال تطبيقات الهاتف أو من خلال الصفحات على السوشيال ميديا "عندما تهاونت الدولة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مرارًا وتكرارًا ظهرت الموجة الثانية وهو الاتجار العلني بالأدوية المستعملة ومنتهية الصلاحية وإعادة تدويرها، فيجب أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من يفعل ذلك خاصة وأنه يمارس مهنة بدون ترخيص.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك