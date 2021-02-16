تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

ويقدم " الدستور " لعشاق كرة القدم في مصر تردد قناة تايم سبورت Time Sport على نايل سات والعرب سات اليوم الثلاثاء 19-2-2021، وباقي الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يمكنك ضبط التردد علي الجهاز الخاص ومشاهدة جميع المباريات من المنزل من خلال الاتي:-

تردد قناة تايم سبورت الارضية Time Sport

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 56.



تردد قناة تايم سبورت الارضية



القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 65.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.



برامج قناة تايم سبورت الارضية

- برنامج "ملعب أون تايم" ويقدمه الكابتن أحمد شوبير الإعلامى سيف زاهر.



- برنامج "ستاد مصر" والذى يغطى مباريات كرة القدم طوال الأسبوع ويقدمه الإعلاميون تامر صقر وكريم خطاب وإبراهيم عبد الجواد.



- برنامج صباحى "بي أون تايم" وتقدمه أميرة جمال وكريم رمزي.



- برنامج "جمهور التالتة" تقديم إبراهيم فايق من السبت للأربعاء 10 مساءً.



- برنامج دقيقة 60 ويقدمه يحيى حمزة ومحمود بدراوي.



- برنامج ملاعب الأبطال تقدمه ميرهان عمرو وشيما صابر.



بالإضافة إلى نخبة من المحللين الكرويين مثل أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام والشيخ طه إسماعيل وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح ومحمد عمر ومحمد أبو العلا وفقرات التحكيم مع أحمد الشناوى وسمير عثمان وكوكبة من المراسلين.







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ننشر تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport على الأقمار الصناعية، حيث تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية البحث عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية، وذلك لقدراتها في نقل جميع المباريات هامة سواء في البطولات المحلية أو البطولات العالمية 24 ساعة بلا توقف، مع نخبة من ألمع المعلقين الرياضيين.ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي المريخ السوداني في دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة (أ) الذي يحتل فيها المارد الأحمر المركز الثاني في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على استاد السلام، وسوف يتم نقل المباراة عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي ويعلق عليها بلال علام، وعبر قناة بي ان سبورت 7 والمعلق عصام الشوالي.