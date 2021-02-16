وزير الاقتصاد الألماني يعتزم تقديم توصيات حول استراتيجية إعادة الفتح

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير والأوساط الاقتصادية تقديم توصيات خلال المشاورات المقبلة بين الحكومة الاتحادية والولايات المزمعة مطلع الشهر المقبل حول استراتيجية إعادة الفتح.وقال ألتماير اليوم الثلاثاء عقب "القمة الاقتصادية" إن الهدف هو التوصل إلى موقف مشترك مع توصيات من وجهة نظر الاقتصاد فيما يتعلق باستراتيجية الفتح، موضحا أن الاتحادات الاقتصادية تشكو "لأسباب مفهومة" من أن عدم اليقين هو أحد أصعب الأمور التي يواجها الاقتصاد في الوضع الحالي.وتم تمديد الإغلاق مع إغلاق المطاعم والعديد من متاجر البيع بالتجزئة مؤخرا بقرار من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات حتى 7 مارس المقبل.وتعتزم المستشارة أنجيلا ميركل عقد مشاورات جديدة مع رؤساء حكومات الولايات لمناقشة كيفية المضي قدما في احتواء الجائحة في 3 مارس.