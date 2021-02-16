الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة بعد هجوم أربيل

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من خروج الوضع عن السيطرة بعد الهجمات واسعة النطاق على إقليم أربيل في العراق والتي تبنتها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن حجم الهجمات غير مسبوق ويهدف إلى إلحاق الأذى بالقوات الأميركية، وهو أول اختبار حقيقي للرئيس الأميركي جو بايدن.وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن أطلع على الهجوم في أربيل لكنه لم يقدم أي تعليق أو تفاصيل أخرى.