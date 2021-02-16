نشطاء بارزون مؤيدون للديمقراطية في هونج كونج يمثلون أمام القضاء

أفادت تقارير إخبارية بأن عددا من النشطاء البارزين الداعمين للديمقراطية في هونج كونج مثلوا أمام القضاء اليوم الثلاثاء، وأن اثنين منهم اعترفا بتهم تتعلق بالاحتجاجات، بينما أكد نشطاء آخرون أنهم غير مذنبين بالنسبة لاتهامات مشابهة.وأقر أو نوك-هين وليونج يو-تشونج بالذنب أمام محكمة ويست كولون بتهم تنظيم تجمع غير مصرح به في فيكتوريا بارك في 18 أغسطس من عام 2019.وذكرت صحيفة "آبل ديلي" أن حكما سيصدر عليهما في 22 مارس.وكانت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، والتي استمرت عاما، قد بدأت في التاسع من يونيو من عام 2019، ردا على مشروع قانون لتسليم المجرمين اقترحته الرئيسة التنفيذية كاري لام.وفي يوليو، في ذروة مظاهرات العام الماضي، والتي تمت السيطرة عليها بموجب قانون الأمن القومي وبالتزامن مع جائحة كورونا، خرج مليونا شخص إلى الشوارع.