التحالف الدولي: هجوم أربيل تم بواسطة 14 صاروخا

كشف التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل هجوم أربيل، أمس الاثنين، مشيرًا إلي أنه تم بواسطة 14 صاروخًا وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين.نددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس، بالهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل، الذي وقع يوم الاثنين في منطقة كردستان العراق، وأسفر كما أفادت التقارير عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأمريكيين، وفقا لوسائل إعلام عراقية.ودعت " هينيس" إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة، كما دعت إلى حماية العراق من التناحرات الخارجية.و قد عاد مطار ⁧‫أربيل⁩ للعمل بعد توقف دام لساعات بسبب القصف الصاروخي.من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة غاضبة بسبب الهجوم الصاروخي، وأضاف في بيان "تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان لمناقشة الواقعة والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".