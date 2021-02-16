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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أغاثون يرد على تعاليم الراهب تيمون السرياني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:50 ص
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
مونيكا جرجس
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طالب عدد من الأقباط بالرد على تعاليم الراهب تيمون السرياني، والذي يخدم حاليًا بلبنان، والذي وصفها البعض بأنها تعاليم خاطئة.

ومن جهته أعلن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، عن أنه سيقوم بالرد على تعاليم الخاطئة للراهب تيمون السرياني مساء اليوم، من خلال برنامج تعاليم وعقيدة.

وقال الأنبا أغاثون في بيان نشره عبر صفحة مطرانية مغاغة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «إنه نظرًا للتعاليم الخاطئة التي يروج لها الراهب تيمون السرياني علانية، والمناهضة لإيمان وعقائد الكنيسة وخاصة أنه مكلف بخدمة ورعاية وسط المخدومين».

وتابع: «جاءت إلى الأنبا أغاثون مطالبات كثيرة من بعض الآباء والخدام والشعب، بالرد على تلك الأخطاء التعليمية، لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي نشرها هذا الأب الراهب، ووعد نيافته بأنه سيقوم بالرد عليها، من خلال برنامج التعليم والعقيدة الذي يذاع على صفحة المطرانية، وذلك يوم الثلاثاء».

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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