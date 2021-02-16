وزيرة الصحة تكشف المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:54 ص
مصطفى دياب - فاتن خديوىطباعة
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية.
وقالت الوزيرة - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إن المخزون كان يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة لبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدامة الوطنية.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه توفير 5 ملايين علبة ألبان كمخزون استراتيجي لأول مرة بالوزارة، فضلًا عن توفير الامصال واللقاحات.
وقالت الوزيرة - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إن المخزون كان يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة لبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدامة الوطنية.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه توفير 5 ملايين علبة ألبان كمخزون استراتيجي لأول مرة بالوزارة، فضلًا عن توفير الامصال واللقاحات.