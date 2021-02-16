وزيرة الصحة تكشف المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية.وقالت الوزيرة - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إن المخزون كان يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة لبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدامة الوطنية.وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه توفير 5 ملايين علبة ألبان كمخزون استراتيجي لأول مرة بالوزارة، فضلًا عن توفير الامصال واللقاحات.