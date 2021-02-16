جرائم الأسبوع.. انهيار عقار روض الفرج.. وعاطل يقتل زوجته في عيد الحب

- انهيار عقار روض الفرج

- دهس بائع بالزيتون

- جنات فتاة «التيك توك» تحاول الانتحار

- خنقها ليلة عيد الحب.. حبس المتهم بقتل زوجته في الحوامدية

شهد الأسبوع الماضي عددا من الجرائم البشعة، التي تركت أثرًا سلبيا في نفوس المواطنين وكان السبب الرئيسي فيها الخلافات العائلية والخيانة الزوجية، وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز هذه الجرائم.باشرت النيابة العامة بشمال القاهرة، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام، التحقيقات في حادث الانهيار، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتبين من التحقيقات أن العقار صدر له قرار تنكيس له منذ 25 سنة دون تنفيذ القرار حتي يوم الانهيار.وتبين من معاينة النيابة العامة للعقار أنه مكون من أربعة طوابق على مساحة 80 مترًا مربعًا تقريبًا، وبدأ الانهيار في الجزء الخلفي، وتقطن العقار أسرتان، وأثناء عملية الإنقاذ انهار جزء من السلم الخاص بالعقار على رجال الحماية المدنية مما أدى إلى إصابة أمين الشرطة، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر.كانت غرفة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ 4 أشخاص وانتشال 3 جثث وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة والمحافظة إلى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بعربات إنقاذ ومعدات لرفع الركام، وانتشر أفراد القوة للبحث عن ضحايا.كشفت مناظرة نيابة الزيتون، لجثة بائع خبز لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بأحد الميادين بمنطقة الزيتون، أن كسرا بالجمجمة وكسور متفرقة في انحاء جسده أدت الي وفاته، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة شخص دهسته سيارة، بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة بائع خبز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين سيارة دهست بائع الخبز اثناء عبوره للطريق، مما أسفر عن مصرعه في الحال.قررت نيابة النزهة، اخلاء سبيل جنات فتاة "التيك توك"، والتي ظهرت في بث مباشر تقدم علي الانتحار، بكفالة قدرها 500 جنيه.يذكر أن فتاة التيك توك "جنات " أقدمت على محاولة الانتحار بتناول عقاقير مخدرة، وبثت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمحاولة الانتحار بالقاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.وقد وثقت فتاة "التيك توك" الشهيرة، محاولة انتحارها داخل شقتها بمصر الجديدة، في مقطع فيديو بث مباشر، ونجح سائق الفتاة في إنقاذها، وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة، وبالتحري وجمع المعلومات تبين أن سبب إقدامها على الانتحار، يرجع إلى وجود مشكلات بينها وبين زوجها رجل الأعمال السوري الجنسية.أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق متهم بقتل زوجته في الحوامدية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن المتهم والمجني عليها متزوجين منذ عدة سنوات، ولديهما طفلة عمرها 8 سنوات، وطفل آخر عمره سنتين ونصف.وتبين من التحقيقات أن دائما في خلافات مستمرة بين الزوجين خلال الفترة الأخيرة، لاتهام الزوج للمجني عليها"، بالإهمال، وأول أمس الأحد، تجدد الخلاف بينهما بسبب سكب طفلها الصغير الزيت على الأرض.وأشارت التحقيقات أنه على إثر ذلك وقعت مشاجرة بينهما، قام على إثرها الزوج " أ. ز"، 32 سنة بخنق زوجته وكسر عظام الرقبة، وتمكن من الهرب بعد ذلك، لكن مأمورية أمنية تمكنت من القبض عليه في مكان هروبه بعد ساعات معدودة من ارتكابه جريمته.وكان اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للمقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المركز الطبي بوصول ربة منزل تدعى "ب" في العقد الثالث من عمرها، جثة هامدةقالت الجيران أن الضحية كانت تعيش رفقة زوجها "أ.ز" سائق، وأنجبت منه طفلتين، ورجحوا أن زوجها أنهى حياتها خنقا بسبب وجود خلافات بينهما، وقالت ابنته "س" البالغة من العمر 8 سنوات أنها شاهدت والدها يخنق والدتها بسبب سكب أخوها الزيت على الأرض.وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمناقشته أنكر الجريمة في بادئ الأمر، وبإعادة مناقشته ومواجهته بأدلة الثبوت ضده، أقر بارتكابه الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق