مسؤول كردي عراقي: استمرار تعليق الرحلات الجوية بمطار أربيل

أكد مدير مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، أحمد هوشيار، اليوم الثلاثاء استمرار تعليق الرحلات من المطار، وذلك عقب قصف بصواريخ استهدف عاصمة الإقليم.ونقلت وكالة "شفق نيوز" اليوم عن هوشيار قوله:" مازالت حركة الملاحة الجوية والرحلات معلقة في المطار، وإننا حاليًا نقيّم الإضرار التي خلفها القصف".وكان متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش قال إن متعاقدا مدنيا لقي حتفه وأصيب خمسة متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي أمس في هجوم على أربيل.