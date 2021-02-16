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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حكم نهائي بتعويض شاب ضحية إهمال طبي بـ20 ألف جنيه وعلاجه مدى الحياة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:30 ص
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
عماد سليمان
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◄ دخل مستشفى رشيد لعلاجه من البلهارسيا فتم حقنه بسرنجات غير معقمة

فى حكم جديد يؤكد الأولوية المطلقة لمرضى الفيروسات الكبدية، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة فى الطعن رقم 78938 لسنة 62 قضائية عليا بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وزارة الصحة ضد الشاب (م.ف.ا) المصاب بفيروس سى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2141 لسنة 11 قضائية بجلسة 30 مايو 2016 بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشاب المريض بفيروس سى فى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 15560 لسنة 9 قضائية بجلسة 28 مايو 2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من اَثار أخصها الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم وعلاجه مدى الحياة حتى تمام الشفاء، كما ألزمت وزير الصحة بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى ألمت به لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاج الشاب على نفقة الدولة لمدة أربع سنوات من عام 2012 حتى 2016 وألزمت وزير الصحة المصروفات.

وقد أقرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديدًا بأنه لمرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانا حق دستورى وأن الدولة ملزمة بتعويضهم عند الامتناع عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب (ج) مرضى الفشل الكلوي (د) مرضى الفيروسات الكبدية.

قالت محكمة القضاء بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إنها سبق أصدرت حكمها الأول بجلسة 28 مايو 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 بعلاج الشاب المصاب بفيروس سى على نفقة الدولة، والثابت بالأوراق أن الشاب كان يعانى من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وأن اصابته بهذا المرض كانت بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة فى مستشفى رشيد العام، ويوصى له - حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة - بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوع تحت الملاحظة الطبية وفى حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوع.

وأضافت المحكمة فى حكمها الثانى الصادر بجلسة 30 مايو 2016 الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ورفضت طعن وزارة الصحة بإجماع الاَراء أن الأوراق أجابت عن أن وزارة الصحة قامت بمنح المدعى ثمة علاج لفيروس سى منذ عام 2012 حتى عام 2016 بالمخالفة للحكم السابق الذى يقضى بعلاجه على نفقة الدولة مما يمثل ركن الخطأ لوزارة الصحة، فى عدم احترام حجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التى أوجبت على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التى تصدر باسم الشعب، وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل فى أصابة الشاب بأعباء نفسية نالت من كيانه النفسى وتغولت على احساسه الذاتى بأن المرض ينهش كبده كل يوم فى ظل عدم مقدرته على العلاج، ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ وزارة الصحة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28 مايو 2012 حتى 30 مايو 2016، ويتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر، ومن ثم تتكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب وزارة الصحة ويتعين الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للشاب المصاب بفيروس سى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه جبرًا له عن تلك الأضرار التى حاقت به، فضلًا عن إلزام الوزارة كذلك بعلاجه على نفقة الدولة مدى الحياة.

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