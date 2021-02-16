سنغافورة تخصص 11 مليار دولار لمتطلبات مواجهة كورونا

قال وزير المالية السنغافوري هينج سوي كيت إن المدينة الدولة سوف تخصص 11 مليار دولار سنغافوري لحزمة متطلبات مواجهة وباء كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هينج، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، قوله في خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم الثلاثاء إن الحزمة سوف تكون لها ثلاثة أهداف تتمثل في ضمان الاحتياجات الفورية لحماية الصحة العامة وإعادة الفتح بأمان، ودعم العمال والشركات عند الحاجة، واستهداف الدعم للقطاعات التي لا تزال تحت الضغط.وأوضح هينج أنه سوف يتم تخصيص 4.8 مليار دولار سنغافوري من الحزمة للصحة العامة ولإجراءات إعادة فتح آمنة.وستمدد سنغافورة برنامج دعم الوظائف لمدة ستة أشهر أخرى، لقطاعات الطيران والفضاء والسياحة.