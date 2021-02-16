نجل شاه إيران: «وفاة الصفقة النووية» مع طهران أفضل من إحيائها

دعا نجل الشاه الإيراني رضا بهلوي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم الرضوخ للصفقة النووية مع إيران.وقال بهلوي، وفق لمجلة "نيوزيك"، إن وفاة الصفقة أفضل من إحيائها، لكنه توقع استسلام إدارة بايدن لـ"الابتزاز النووي" من خلال الانضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران.وأضاف بهلوي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، والذي يدعو إلى انتقال إيران إلى دولة ديمقراطية في مقابلة مطولة، إنه سيكون "خطأ فادحًا" لبايدن الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من أن مؤيديها يجادلون أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لتقييد برنامج طهران النووي.