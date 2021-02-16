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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات «كورونا» في سويسرا تتجاوز نصف مليون حالة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:30 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 543 ألفا و207 حالات، بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس، بلغ 9776 حالة، وتعافى من المرض 317 ألفًا و600 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 51 أسبوعًا.

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