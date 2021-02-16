إصابات «كورونا» في سويسرا تتجاوز نصف مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 543 ألفا و207 حالات، بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس، بلغ 9776 حالة، وتعافى من المرض 317 ألفًا و600 من المصابين حتى الآن.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 51 أسبوعًا.