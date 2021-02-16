إصابات كورونا تصل إلى 1.05 مليون في هولندا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.05 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 14 ألفا و963 حالة، في حين تعافى من المرض 13 ألفا و765 من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.