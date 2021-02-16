الإسماعيلية تستعد لافتتاح الرئيس السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل

يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لمحافظة الإسماعيلية، لحضور انطلاق البدء التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتشغيل 3 مستشفيات و22 مركزا ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة.وأعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة جاهزة لاستقبال الرئيس، حيث نسقت لتأمين الافتتاح، مؤكدًا أن المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال الرئيس.وأكد اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أن تم رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا للافتتاح، ونشر كمائن ثابتة ومتحركة بكافة أنحاء المحافظة، وخاصة على الطريق الدائرى الذى من المقرر أن يمر منه الرئيس متجهًا لمجمع الاسماعيلية الطبي لانطلاق منظومة التأمين الصحي، وكذلك الدفع بدوريات أمنية تجوب جميع أنحاء المحافظة.فيما تشهد محافظة الإسماعيلية، حالة التأهب، حيث شهدت طرق الإسماعيلية، وخاصة الطريق الدائري عمليات تجميل غير مسبوقة، من إعادة دهان للطريق، وتعليق أعلام مصر، استعدادًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تكثيف جهودها بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لتطبيق المنظومة في المحافظة، لتكون ثالث محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد والأقصر.وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أنه من المقرر أن يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركزا ووحدة صحية و12 مستشفى، موزعين على 7 إدارات صحية تغطي كافة أرجاء محافظة الإسماعيلية.وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم العمل على قدم وساق في كافة الوحدات والمراكز والمستشفيات المقرر دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بالتوازي، وذلك لإطلاق المنظومة بالمحافظة قريبًا.وتابع: تغطي هذه المنشآت الطبية 7 إدارات صحية وهم ( الإسماعيلية، أبوصوير، القنطرة شرق، القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين، فايد)، لتقديم تغطية صحية شاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.38 مليون مواطن.وكشف المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن أسماء المستشفيات المقرر دخولها التشغيل التجريبي من المنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، قائلًا: من المقرر أن يبدأ إنطلاق المنظومة في 3 مستشفيات، وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، والمخصص حاليًا للحجر الصحي)، بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة تغطي مختلف التخصصات الطبية لخدمة قاطني الإسماعيلية.وأشار إلى أن المستشفيات المتبقية والمقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددهم 9 مستشفيات، مؤكدًا دخولهم التشغيل بالمنظومة عقب الإنتهاء من كافة أعمال التجهيز والتطوير ورفع الكفاءة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وهم مستشفيات (أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية"صدر الإسماعيلية حاليًا"، مركز إعادة التأهيل بالإسماعيلية "مجمع التأمين الصحي حاليًا"، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالقصاصين"القصاصين المركزي حاليًا"، التل الكبير المركزي، أبو صوير المركزي، فايد المركزي، القنطرة شرق المركزي، القنطرة غرب المركزي).وتابع: تبلغ تكلفة البنية التحتية لكافة المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية 7.7 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الإسماعيلية لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي تكلفة 10مليار و125 ألف جنيه.وفي ذات السياق، لفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن محافظة الإسماعيلية من أعلى المحافظات تسجيلًا للأعداد بين المواطنين، وذلك منذ بداية التسجيل في المنظومة منذ أكتوبر 2019، حيث تخطى إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة 1.119 مليون مواطن، مناشدًا باقي المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل، فور انطلاقها.يشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين حسب طبيعة كل محافظة، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.