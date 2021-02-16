حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ثلجية

نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض مصر لعاصفة ثلجية، مؤكدًا أن انخفاضًا في درجة الحرارة يصاحبه رياح شديدة سوف تشهدها البلاد.وأضاف «شاهين»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار بأنحاء مختلفة من الجمهورية، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر.شاهد المزيد في الفيديو التالي: