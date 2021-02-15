يونيو.. افتتاح المرحلة الثانية من مشروع ربط شبكة الطرق بين المحافظات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة بصدد الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ربط شبكة الطرق بالمحافظات منتصف العام الجارى 2021 بتكلفة إجمالية قدرها 832 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى فبراير 2016 وينتهى 30 يونيو 2021.وقالت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إن المشروع يتضمن إنشاء طريق رافد أبو الروس مطوبس فوّه بكفر الشيخ.. حيث يبدأ من نهاية المرحلة الأولى حتى كوبرى فوه على النيل بطول 18 كم وعرض 21 مترا، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية.أشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى تحقيق الربط لشبكة الطرق بين المحافظات ونقل الحركة مباشرة بين غرب كفر الشيخ وشرق البحيرة والطريق الدولى الساحلى، وخدمة المزارع السمكية والأراضى الزراعية وسهولة نقل منتجاتها.أضاف أن حجم المخصصات المالية التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال 2019 - 2020 بلغت 130 مليون جنيه أنفق منها 35 مليون جنيه فقط بنهاية ديسمبر من العام نفسه، بمعدل إنفاق مالى قدره 27%.