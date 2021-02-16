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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي وقيادات بورسعيد يشاركون في عزاء البدري فرغلي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:03 ص
عزاء البدري فرغلي
عزاء البدري فرغلي
بورسعيد:شيماء رشاد
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توافد أهالي بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية على منزل البرلماني الراحل البدري فرغلي لتقديم واجب العزاء.

وأقيم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عزاء البرلماني السابق البدري فرغلي، وذلك أمام منزله بشارع محمد على، والذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وكان قد شيع أهالي بورسعيد، عصر اليوم، جثمان البرلماني الراحل من المسجد العباسي في حي العرب، حاملينه على الأعناق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني الذي يتواجد فيه مقره الذي كان يستقبل فيه المواطنين طوال السنوات الماضية على أحد المقاهي الشهيرة، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع كسرى.

وولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح في كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها إحترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.
أهالي وقيادات بورسعيد يشاركون في عزاء البدري فرغلي
أهالي وقيادات بورسعيد يشاركون في عزاء البدري فرغلي
أهالي وقيادات بورسعيد يشاركون في عزاء البدري فرغلي
أهالي وقيادات بورسعيد يشاركون في عزاء البدري فرغلي
أهالي وقيادات بورسعيد يشاركون في عزاء البدري فرغلي
أهالي وقيادات بورسعيد يشاركون في عزاء البدري فرغلي

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