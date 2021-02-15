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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر حريصة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والسلع الأساسية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:51 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن مصر وبتوجيهات الرئيس السيسي حريصة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وبناء صوامع استراتيجية عملاقة لتخزين مختلف السلع الأساسية بما فيها القمح بنحو 21 مليار جنيه.

واشار القطامي خلال تصريحات له اليوم، الى تواصل الخطوات الرئيسية لزيادة المخزون من السلع الأساسية والاسترايتيجية في مصر ومنها القمح، مضيفا أن مصر تستهلك سنويا ما لا يقل عن 9 ملايين طن من القمح، لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مصري، علاوة على باقي الاستخدامات الأخرى.

وشدد عضو مجلس النواب على أن القرارات الاقتصادية الناجحة طوال الفترة الماضية، أدت الى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع، وخلال أزمة جائحة كورونا، وبفضل سياسيات اقتصادية حكيمة ومدبرة وبتوجيهات من الرئيس السيسي، لم تتعرض مصر الى أي هزة غذائية أو اقتصادية عكس الكثير من دول العالم التي أثرت عليها الجائحة.

وأكد نائب اكتوبر، أن التوجيهات باستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية الجديدة في مختلف المناطق والمحافظات المصرية، مثل المشروع القومي لاستصلاح نحو المليون ونصف المليون فدان، وهو مشروع عملاق سيعمل على تحقيق اكتفاء الذاتي من الكثير من السلع والمنتجات الغذائية خلال سنوات قليلة.

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