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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:22 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، للاستعلام عن الكثير من الخدمات التي تقدمها المنصة وتعتبر أهم الخدمات بها الاستعلام عن العداد الكودي، ويحظى باهتمام كبير من جانب الأفراد عبر محركات البحث الشهيرة، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء


اطلقت وزارة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي فعلتها خلال الفترة القليلة الماضية، من أجل مساعدة المواطنين، وحفاظًا على أرواحهم ومنعا للتكدس والازدحام خلال هذه الفترة التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف من الأرواح حول العالم، حيث ينتهى الأفراد من خدماتهم عبر المنصة حيث توفر عليهم الجهد والوقت، وتخفيف الأعباء عنهم.

ويستطيع المواطنين الدخول عبر الرابط الآتي لمعرفة الخدمات التي تقدمها المنصة ولانتهاء الإجراءات التي يريد المواطن الانتهاء منها (من هنا).

خدمات تقدمها المنصة الموحدة للكهرباء

تقدم المنصة العديد من الخدمات حيث يبلغ عددها 17 خدمة إلكترونية، والتي تتضمن: القيام بتوصيل العدادات الكودية القانونية الجديدة، شهادات بيانات ومصالحة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والتواصل مع العملاء، وتغيير اسم أصحاب العدادات، وتركيبات عدادات بدل تالف، وايضا تشمل الخدمات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية، وغيرها من الخدمات التي تقوم المنصة بتوفيرها للمواطن، كما يقوم المواطن بتقديم شكاوى خاصة بالعداد ودفع الرسوم والفواتير.

ويشار إلى أن الدولة قامت باطلاق العديد من المنصات الإلكترونية، خلال بداية 2020، مع بداية أزمة كورونا المستجدة، تخفيفا على المواطنين ومنعا للتكدس في المقار الحكومية، حيث قدمت الدولة منصات خاصة بجميع الوزارات للانتهاء من الخدمات الهامة للمواطنين سواء في المرور، أو التموين، كما قامت بإطلاق ما يقرب من 11 منصة تعليمية إلكترونية، حيث تتجه الدولة إلى التحول الرقمي خلال الفترة الحالية.
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