إحالة المتهمين بالاستيلاء على مليوني جنيه بالتجمع للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الاثنين، رجل أعمال وآخر أردنى الجنسية بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه من المواطنين في التجمع لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة ان المتهم ط.م، 45 سنة، مسئول عن شركة للخدمات المتكاملة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره لرئاسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ممهور بخاتم شعار الجمهورية (مزور)، والأردني الجنسية ر.أ.ي، 46 سنة لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية (بلغت مليوني جنيه) بدعوى استثمارها في مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل الأول وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها وأقرا بارتكابهما 6 وقائع نصب ـ بذات الأسلوب.بتطوير مناقشة المتهم الأول عن مصدر الكارنيه المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص ويدعى ط ا س س والمقيم ـ دائرة قسم شرطة المرج ـ مبلغ مالي 20 ألف جنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة باستهداف الأخير بمحل إقامته تبين عدم تواجده، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تواجد المتهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر.عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد شريف فيصل رئيس مباحث الأموال العامة من ضبطه، وتبين أنه يدعى ا س، 25 سنة مقيم دائرة قسم شرطة بدر والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14203 لسنة 2020 جنح المرج "نصب" والمقضي فيها بالحبس شهر وبتفتيش مسكنه عُثر على 2 كارنيه مدون عليهما اسمه منسوب صدورهما مؤسسة اللواء للأمن والحراسة، جمعية القادة لحقوق الإنسان، كارنيه مدون عليه اسمه باللغة الإنجليزية منسوب صدوره لإحدى جمعيات حقوق الإنسان، كارنيه مدون عليه باللغة الإنجليزية اسم ا ع ـ منسوب صدوره لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، 2 شهادة مدون عليهما اسمه منسوب صدورهما لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، وزارة التضامن وجميعهم مزورين طبنجة صوت، 56 طلقة صوت.بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدها وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، وأضاف باصطناعه وتزوير تلك المضبوطات لدى أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية "لا يمكنه الإرشاد عنه" واعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.تحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.