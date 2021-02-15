رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سها السعيد: سر نجاح تنسيقية شباب الأحزاب هو الانفتاح والتنوع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:24 م
سها السعيد
سها السعيد
إسلام نصير
طباعة
قالت النائبة سها السعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلتها في مجلس الشيوخ، إن سر نجاح التنسيقية هو الانفتاح والتنوع الأيدولوجي، والاعتماد في حلم بناء الدولة المصرية الحديثة على الحوار أولا.

وأضافت سها سعيد خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي عقدت بمقر التنسيقية تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول"، وحضرتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لشئون المرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلس النواب والشيوخ، أنه لم يكن مدرج على أجندة شباب التنسيقية حلم التمكين، وكان كل هم الشباب هو المشاركة وهذا ظهر من خلال مشاركة شبابنا في كل المنتديات ومؤتمرات الشباب وفعاليات الشباب.

وتابعت قائلة: «في 2019 فكر شبابنا في مراكب النجاة، ومشكورة وزارة الهجرة نفذت هذه المبادرة، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عندما أتينا نتوسع دشنا لجان نوعية ومراكز أبحاث وكنا في احتياج لشباب متخصص، ففتحنا الباب لشباب غير مسيس وتحملنا مهمة إضفاء الصبغة السياسية على هؤلاء الشباب، وهذا بسبب إيماننا بضرورة أن رجل الدولة التكنوقراط يجب أن يكون له خلفية سياسية، وكلنا رأينا الظهور المشرف لزملائنا النواب في البرلمان، والمصريين كلهم كانوا مبهورين بهم وبظهورهم المشرف، وعلقوا عليهم آمالًا كبيرة».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إثيوبيا تدق طبول الحرب
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم