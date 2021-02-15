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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الهجرة: نبحث مع مصريين الخارج سبل النهوض بالمجتمع المدني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:13 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
إسلام نصير
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تستغل كل الفرص الممكنة للتعاون مع أبناء مصر في الخارج؛ لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني.

أضافت مكرم، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة الآن في مقر التنسيقية، أن المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة، فلا تستطيع الدول أن تنهض نهضة شاملة في معزل عن المجتمع المدني.

وتابعت الوزيرة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة بشكل عام، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة المواطن للخطر، لافتة إلى أن الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلًا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية بما يعود عليه بالنفع وعلى وطنه بالقوة المتمثلة في نجاح أبنائها بالخارج.

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