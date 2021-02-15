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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح يستعرض 8 مطالب من الحكومة الليبية القادمة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:38 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
عبير سليم
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أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن المجلس عقد اليوم الإثنين، جلسته التشاورية بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه.

وقال بليحق في بيان نشر عبر موقع المجلس الإلكتروني، إن جلسة اليوم افتتحت بكلمة شاملة لرئيس مجلس النواب تطرق خلالها لنجاح مبادرة السلام التي أطلقها وتأسس عليها الاتفاق الأخير، كما تناولت كلمته ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة.

وأضاف: أنه بعد المداولات خلصت جلسة اليوم إلى، الآتي:

1- مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا.
2- العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن.
3- التأكيد على أنه يجب على الحكومة العمل من مدينة سرت في وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وأيضا توفر الأمن وعدم وجود مليشيات مسلحة.
4- عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5 +5.
5- الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
6- التأكيد على أن منح الثقة للحكومة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره طبقا للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم.
7- تكليف لجنة لدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق وتكليف الحكومة بالاهتمام بها وإصلاح الطريق العام طبرق – أمساعد.
8- عرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية للنظر في ما توصلت إليه وبذلك علقت جلسة اليوم.

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