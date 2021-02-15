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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الثانية خلال يوم.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:04 م
الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
عبير سليم
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم الثلاثاء في مدينة الرياض.

وقال بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 - 7 - 1442هـ في مدينة الرياض".

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان أمس الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي آل سعود.

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