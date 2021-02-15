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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة تركية تعاقب 4 من العاملين بصحيفة موالية للأكراد بالسجن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:05 م
محكمة
محكمة
عبير سليم
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أصدرت محكمة تركية، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن على 4 من العاملين في صحيفة موالية للأكراد متوقفة الآن عن الصدور، أدينوا بتهم تتصل بالإرهاب.

والصحيفة هي "أوزجور جونديم" واحدة من أكثر من 130 وسيلة إعلامية أغلقتها الحكومة خلال حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 ضمن حملة أثار اتساع نطاقها قلق حلفاء أنقرة في الغرب ومنظمات حقوقية.

واعتقلت السلطات التركية نحو 24 من العاملين في "أوزجور جونديم" في 2016 في إطار تحقيق في صلات مزعومة للصحيفة بالانفصاليين الأكراد.

وفي ذلك الوقت أغلقت محكمة الصحيفة باعتبار أنها تنشر دعاية حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، منظمة إرهابية.

وقال المحامي أوزجان كيليج إن الحكم صدر بسجن الناشطة الحقوقية ورئيسة التحرير المناوبة للصحيفة إيرين كيسكين، واثنين آخرين من العاملين بالصحيفة بالسجن 6 سنوات و3 أشهر لكل منهم لإدانتهم بعضوية منظمة إرهابية.

وأضاف أن زانا بيلير كايا رئيس التحرير المناوب الآخر صدر عليه حكم بالسجن سنتين وشهر لإدانته بنشر دعاية إرهابية.

وقال كيليج لـ"رويترز" أيضا إنه يعتقد أن الحكم سياسي وأنه أقسى من الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة، مضيفا أنه سيستأنف الحكم.

وركزت صحيفة "أوزجور جونديم" في تغطيتها على نشاط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية وواجهت لوقت طويل تحقيقات وغرامات واعتقالات.

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