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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أكلة وورد».. جيجى حديد تحتفل مع زين مالك بـ«الفلانتين»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:01 م
جيجي حديد مع زين
جيجي حديد مع زين مالك
سارة ساويرس
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على الرغم من جدولها المزدحم كأشهر عارضة أزياء عرفتها الموضة المعاصرة، لم تنس جيجي حديد، الاحتفال بعيد الحب مع حبيبها النجم العالمي زين مالك بطريقة رومانسية، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

 عبرت جيجي حديد عن حبها لزوجها ووالد طفلتها زين مالك بمجموعة من الصور الرومانسية والكلمات المؤثرة، قائلة: «أحبك يا عيد الحب، أحب عيد الحب الذي نتشاركه إلى الأبد».

وشاركت مع جمهورها مجموعة من الصور، وهي ترتدي ملابس كاجوال عبارة عن توب كروب أسود اللون، مع بنطال أسود اللون منقوش بالرسومات، كما تألق زين مالك بجاكيت منقوش جراي اللون، مع بنطال قماش بنفس اللون، ونسق مع كوتشي أبيض اللون.

واحتفل الثنائي معا بالفلانتين، وبإحضار الورود الملونة، وعمل البيتزا باللحم اللذيذة، التى كلفتهم الكثير من الأدوات لتحضيرها، كما اكملا اليوم بشراب ساخن، فى مج مكتوب عليه Dad، لكون زين مالك أبا للمرة الأولى منذ شهور.

ولاقت الصورة إعجاب أكثر من ٦ ملايين من المتابعين، وانهالت عليهما المباركات والتهاني والأماني الطيبة.

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