«الأعلى للإعلام» يحقق فى الشكاوى المقدمة ضد موقع «بصراحة»

أفاد مصدر مسئول بالمجلس الأعلي للأعلام، أن المجلس ينظر مجموعة من الشكاوى المقدمة ضد موقع «بصراحة» ورئيس تحريره محمود سعد، لمخالفته قواعد النشر والضوابط المهنية المقررة.ويأتي تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في المخالفات المنسوبة بعد نشر عدد من التقارير والأخبار بالفيديو تخالف الضوابط المهنية وتمثل مخالفات لا يمكن للمجلس الأعلى للإعلام السكوت عنها.وأضاف المصدر، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارًا باستدعاء رئيس تحرير الموقع للتحقيق معه فيما يخص المخالفات والتقارير التي تتضمن تجاوزات منشورة على الموقع.