برلمانية تركية: تضاعف أعداد المواطنين الفقراء والعاطلين

انتقدت نائبة أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جمزه تاشجي أر، ازدياد معدلات الفقر بين المواطنين الأتراك خلال السنوات الأخيرة.وأوضحت تاشجي أر أن هناك زيادة كبيرة في عدد المواطنين الحاصلين على شهادة فقر مقارنة بالعام الماضي، إذ تضاعف على الأقل عدد المتقدمين للحصول على الشهادة.وقالت تاشجى أر "يحاول حكام البلاد تغيير مسودة جدول الأعمال، لكن أجندة الشعب الوحيدة هي الفقر"، وفقا لموقع تي 24 التركي.وأكدت في بيان لها أن الأزمة الاقتصادية العميقة في تركيا ساهمت في زيادة الطلب على وثيقة الفقر المدقع بشكل خطير، وهذا مؤشر اخر على زيادة البطالة والفقر والجوع، إن مئات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا قادرين على كسب العيش يحتاجون الآن إلى المساعدة.