الأمم المتحدة تندد بالهجمات على الإعلام الأفغاني

نددت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، بالهجمات على الصحفيين الأفغان ونشطاء حقوق الإنسان في توقيت تشتد فيه الحاجة للحوار أكثر من أي وقت مضى مع إجراء محادثات لإنهاء الحرب الدائرة منذ عقود.وبدأت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام في الدوحة في شهر سبتمبر لكن المفاوضات توقفت بشكل كبير.وتراجع واشنطن اتفاقا كانت ستغادر بموجبه القوات الغربية البلاد بحلول مايو.وقالت ديبورا ليونز مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان "الأفغان يحتاجون ويستحقون مساحة مدنية مزدهرة.. مجتمع يمكن للناس فيه التفكير والكتابة والتعبير عن آرائهم بصراحة دونخوف".وأضافت "أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلام مهمة لأي مجتمع متفتح وراق".