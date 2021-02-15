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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يشكر الرئيس على «حياة كريمة»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:32 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بتطوير قرى الريف المصري، مؤكدًاا على وجود الكثير من التحديات للوصول للهدف المنشود ولكننا نستطيع تحويل قرى مركز زفتى لقرى مستدامة تليق بأهالي المركز الذين يستحقون توفير كافة الخدمات، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة تعمل بالتوازي في أعمال التطوير من خلال خطة تنسيقية مفصلة وبرنامج زمني محدد.

وأكد محافظ الغربية أنه تم إسناد أعمال المبادرة إلى كبرى شركات المقاولات بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وستكون الأولوية لأبناء مركز زفتى للعمل في المشروعات المنفذة، مشيرًا إلى أن القرى ستشهد تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية، الخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى من خلال استمرار تنفيذ القوافل (الطبية، البيطرية، الزراعية،الاجتماعية والتوعوية) بالتوازي مع أعمال التطوير، وذلك لاهتمام المحافظة بالعنصر البشري بجانب العنصر المادي.

جاء ذلك أثناء الاصطفاف شارك به ١٣٠ معدة تشمل (حفارات، لوادر، معدات ثقيلة وخفيفة، أوناش، جليدرات، جرارات)، وسوف تستخدم تلك المعدات لتطوير ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى من خلال تنفيذ ٨٣٤ مشروع بتكلفة متوقعة ٤.٤ مليار جنيه، وذلك لخدمة ٥٩٩ ألف مواطن.

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