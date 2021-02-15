سفن حربية روسية تصل إلى بحر العرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، دخول سفنها حوض بحر العرب للمشاركة في المرحلة البحرية من التدريبات الدولية "أمان 2021"، التي تجري قبالة السواحل الباكستانية.وقالت الدفاع الروسية فى بيان لها، "غادرت مجموعة من سفن البحرية الروسية مؤلفة من الفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش، والسفينة الدورية دميتري روغاتشيف وزورق الإنقاذ إس بي-739 ميناء كراتشي متجهة إلى بحر العرب للمشاركة في المرحلة البحرية للتمرين البحري متعدد الجنسيات أمان 2021".وأضافت الدفاع الروسية، أن سفن الدول المشاركة في المناورات بشكل خاص ستجري إطلاق للنيران من مختلف مجمعات أسلحة المدفعية البحرية على هدف سطحي من نوع كيلر توماتو على مسافة نحو 5 كيلو مترات.كما سيتم العمل على التفاعل في صد هجمات الأهداف الصغيرة عالية السرعة، وإجراء تدريب على المناورات المشتركة وتمارين مكافحة القرصنة بعمليات البحث.وشددت وزارة الدفاع الروسية، على أن مناورات أمان 2021 ليست منحازة، وتشارك جميع الدول في المناورات بشكل مستقل، وبدعوة من الجانب الباكستاني.