«حماس»: اقتحام المستوطنين للأقصى تطبيق حقيقي لسياسة التهويد

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الإثنين، أن تصاعد اقتحامات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك، يهدف إلى تسارع فرض وقائع جديدة خطيرة في المسجد، وتطبيق حقيقي لسياسة التهويد التي ترعاها حكومة الاحتلال.وأوضح «قاسم»، في بيان، أن تزايد معدل الاقتحامات للأقصى، ومشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال، يعكس الاستهتار الكبير من المؤسسة الصهيونية لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وللمنظومة العربية على وجه الخصوص.ولفت إلى أن «تزايد المخاطر حول المسجد الاقصى وهويته، تتطلب استنفارا شعبيا ورسميا لحماية المسجد، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وعلى بواباته والاستبسال في حمايته والدفاع عنه».