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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب بالبرلمان التركي يدافع عن حزب العمال الكردستاني: ليس إرهابيًا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:55 م
البرلمان التركي
البرلمان التركي
منار أحمد
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قال نائب البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنًا تركيًا في شمال العراق، يسعى لإحلال السلام، ويرغب في العودة الآمنة إلى الأراضي التركية.

وقال جرجرلي أوغلو، إن الحزب دائمًا ما يسعى لإحلال السلام ويرغب في العودة الآمنة إلى الأراضي التركية، وأن السلطات هي من شنت الحرب على عناصر الحزب، ما تسبب في استدعاء النائب التركي للتحقيق أمام مكتب المدعي العام في أنقرة.

وأضاف النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن عناصر حزب العمال الكردستاني تواصل معه قبل عامين ونصف العام من أجل الحصول على أي مساعدة تمكنهم من العودة لأراضهيم مرة أخرى.

وأوضح جرجرلي أوغلو أن الحزب كان يستخدم الأسرى كورقة للضغط على الحكومة التركية من أجل العودة إلى مائدة الحوار، لكن المسؤولين الحكوميين لم يستمعوا لهم، حسب قوله.

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