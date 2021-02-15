أبطال فيلم السرب.. باقة كبيرة من النجوم في ملحمة وطنية



أبطال فيلم السرب



نقدم لمتابعي الدستور قائمة أبطال الفيلم أحدث الإنتاجات التي أحدثت المقدمة التشويقية لها نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد إطلاق المنتج تامر مرسي له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويشارك في بطولة العمل النجم الكبير أحمد السقا الذي يقدم دورا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبيبة لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال وكذلك الفنان كريم فهمي والفنان أحمد حاتم والفنان محمود عبد المغني والفنان شريف منير الذني يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس، ويشارك في العمل أيضا النجم قصي خولي ودياب ومنى زكي هند صبري والفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز ومن تأليف عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال وبدأ تصوير بداية نوفمبر الماضي.



القصة الحقيقية لعملية فيلم السرب





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قامت جماعة داعش الإرهابية بعملية دنيئة، ذبحت فيها 21 مصريا من الأقباط العاملين في ليبيا من خلال مشاهد هوليودية قاموا بتصميمها ونشرها في فيلم من 5 دقائق لإثارة الإرهاب والذعر في نفس المنطقة من مشاهد الذبح على شاطئ البحر المتوسط واختلاط الدماء بمياه البحر من أجل إثارة الفزع بطريقة أكبر بالإضافة إلى اختيار الاقباط لإثارتهم بشكل خسيس فما كانت من القيادة السياسية إلا أن اتخذت قرار فوريا بالرد الفوري على تلك الجماعات الظلامية من خلال القوات الجوية المصرية التي ردت بقوة وقامت بتدمير كل الأهداف المحددة وتدميرها جميعا والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

نكشف خلال هذا التقرير أبطالأحدث أعمال شركة سينرجي فيلمز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن باقة الأعمال الوطنية التي توثق بطولات الأجهزة الأمنية بالجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية لحماية أمن البلاد والحفاظ عليها من الجماعات الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب.