كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

حرمت عشرات الآلاف من المنازل في نيودلهي من المياه الجارية إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت أحد الوديان في شمال الهند قبل ثمانية أيام.وعزت السلطات اليوم الاثنين النقص إلى الكمية الكبيرة من الوحول والأنقاض التي وصلت من وادي ريشيغانغا في ولاية أوتاراخند (شمال) التي تزود بالمياه قسما كبيرا من نيودلهي الواقعة على بعد 530 كيلومترا.وخلفت كارثة 7 فبراير أكثر من 50 قتيلا و150 مفقودا، بحسب حصيلة مؤقتة أوردتها السلطات.وأدى الفيضان الى تدمير الوادي الواقع في الهملايا وألحق أضرارا بمجمع للطاقة الكهرومائية ودمر طرقات وجسورا.وبدأ عناصر الإنقاذ بانتشال جثث في النفق الواقع في محطة تابوفان للطاقة الكهرومائية حيث علق نحو 30 شخصا بعدما سد بسبب الطين والصخور.