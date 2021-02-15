إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

دخلت أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، اليوم الاثنين، في إغلاق لثلاثة أيام في محاولة لاحتواء أول بؤرة إصابات بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.وأمرت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن الأحد بفرض الإغلاق لمدة ثلاثة أيام في أوكلاند بعد رصد ثلاث إصابات لدى عائلة واحدة.ويشمل الإجراء مليوني نسمة طُلب منهم البقاء في المنزل اعتبارًا من منتصف ليل الأحد وستبقى المدارس والمتاجر مغلقة الاثنين، باستثناء الشركات التي تعتبر "أساسية".وأوضحت وزارة الصحة أن الأبحاث أظهرت أن اثنين من المرضى مصابان بالنسخة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا ولم تعرف بعد نتائج فحوصات الشخص الثالث.