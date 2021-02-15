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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي بحلول 21 فبراير حال بقاء العقوبات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:53 ص
سعيد خطيب زادة
سعيد خطيب زادة
منار احمد
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بحلول 21 فبراير في حال عدم رفع العقوبات وعدم التزام أطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إنه سيتم إيقاف أي عمليات رقابة وتفتيش خارج اتفاقية الضمانات، والتي طبقتها إيران طواعية في البروتوكول الإضافي"، لافتا إلى أن "إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني توقف كافة رقابة الوكالة الدولية على برنامج إيران النووي بشكل كامل".

وأشار زادة إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية سيتواصل، وسنبلغها بكافة خطواتنا"، موضحا أنه "يمكن العودة للعمل بالبروتوكول الإضافي في حال إيفاء الطرف المقابل بالتزاماته"، وفقًا لما ذكرته "العربية" الإخبارية.

كما انتقد خطيب زادة "تسريب تقرير سري" للوكالة الدولية لصحيفة "وال ستريت جورنال" حول إنتاج معدن اليورانيوم، وأضاف: "الوكالة الدولية تتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية التقارير والتعاون مع طهران"، مشيرا إلى أن "هناك تساهلا حقيقيا في الوكالة حيال سرية المعلومات التي تقدمها طهران للوكالة".

كما دعت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "التراجع عن سياسة الإدارة السابقة"، مؤكدة أن "طهران سترد بما يناسب حيال أي تغيير في سياسة واشنطن تجاهنا".

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