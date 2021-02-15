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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم بلاحدود»: الحكومة تعبر بالطلاب للأمان في ظل كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:33 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، التفاصيل الكاملة لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وإجراء الامتحانات المؤجلة بالفصل الدراسي الأول، ودمج الترمين لطلاب الشهادة الإعدادية، قالت فاطمة فتحي، ولي أمر وأدمن "تعليم بلاحدود"، إن قرارات إجراء امتحان "التيرم الأول" واستكمال الدراسة للثاني معبرة عن حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاجتياز هذه الفترة بسلام.

وأضافت فتحي: "مع توفيرها فيما سبق مصادر التعلم مختلفة وخاصة أن عودة الدروس المدرسية والمجموعات كانت مرضية للجميع، لأن أساس العملية التعليمية التفاعل المباشر بين الطالب والمعلم، وهذا ما افتقدناه في المدارس بسبب جائحة كورونا وتقليص المدة وحصص المنهج".

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك اعتراض من أولياء الأمور عن طريقو عقد امتحانات الشهادة الإعدادية خاصة أنها أول شهادة لإتمام التعليم الأساسي، مشيرة إلى أن قرار ضم الفصلين الدراسيين لطالب مع خمس مواد صعب ذهنيا عليه.

وتابعت أدمن تعليم بلاحدود: "كنا نتمنى من الوزارة ونلتمس منها النظر بعين الاعتبار لهذه الشهادة خاصة مع هذا المنهج الهائل، وتقليل بعض الدروس".

بينما أكدت فتحي أن قرار امتحان النقل فهو صائب للمعلم والطالب وتفادي تواجدهم لعدة أيام وجعله بيوم واحد فقط، مع تقليل عدد المراقبين والمصححين أيضا، معلقة: "لكن ما يشغلني كولي أمر هل شكل السؤالين بحيث أن الخطأ في سؤال من الطالب لا يؤثر على اجتيازه للماده؟، هل سيكون هناك تنوع بين مقالي واختيار من متعدد وصح وخطأ وأكمل؟، نريد الإجابة على هذه الاسئلة، وإذا كنا نعلم أن أسئله النقل تكون كل مدرسة على حدا".

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