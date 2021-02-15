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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: ربط 13 منشأة صناعية في السويس بشبكة رصد الانبعاثات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:26 ص
منشأة صناعية في السويس
منشأة صناعية في السويس
أريج الجيار
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة وجهازها والأفرع الإقليمية مستمرون في خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، مع التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

وأضافت فؤاد، أنه في هذا الصدد فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد اللحظية لانبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس الحرارية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث تم ربط كلًا من عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون) والظروف المرجعية لوحدة إنتاجية بمدخنة، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت فؤاد، أن تلك المحطة تعد المحطة الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس، كما وصل إجمالىي عدد المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس 13 منشأة بـ59 مدخنة.

وأشارت إلى أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 78 منشأة تمثل 360 مدخنة.

وأكدت وزيرة البيئة استمرار الجهود بهدف التأكد من تطبيق المعايير البيئية بمختلف الانشطة الصناعية التي تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة.

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