وسط ترقب ليبي.. جلسة نيابية في صبراتة اليوم

من المتوقع أن تعقد جلسة نيابية غير مكتملة، اليوم الاثنين، في صبراتة غرب العاصمة طرابلس، ويأتي ذلك وسط ترقب ليبي وفي صورة تظهر إلى حد بعيد وجود خلافات بين عدد من النواب ورئيس البرلمان عقيلة صالح.وتوافد امس الأحد حوالي 100 من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى صبراتة، بهدف عقد جلسة تشاورية لبحث مسألة البرلمان ومكان انعقاده بغية منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة، المزمع تشكيلها في مدة أقصاها 21 يوما يبدأ احتسابها منذ الخامس من فبراير، وفقا لموقع " العربية نت"واستبعد مراقبون اتخاذ أي قرارات خلال هذا اللقاء، لا سيما بغياب المستشار عقيلة صالح، علي الرغم من احتمال توفر النصاب القانوني للجلسة، وولا يزال مكان انعقاد البرلمان يشكل عقدة من ضمن عقد أخرى أمام السلطة الوليدة في ليبيا.وأعلن رئيس البرلمان الليبي، أمس الأحد، أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت نتيجة المبادرة السياسية التي طرحها في القاهرة لحل الأزمة الليبية، في تصريح أراد من خلاله الإشارة إلى الدور الذي لعبه في ولادة سلطة جديدة في ليبيا، تزامنًا مع تزايد الدعوات المطالبة بعزله من منصبه وتغييره.