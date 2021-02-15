إصابات «كورونا» في هولندا تتجاوز مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في هولندا، إلى 1.04 مليون حالة حتى اليوم الإثنين بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يسببه الفيروس بلغ 14 ألفاو936 حالة، في حين تعافى 13 ألفًا و728 من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعًا.