بـ500 مليون جنيه.. بدء تسليم 159 وحدة صناعية صديقة للبيئة بالبحر الأحمر

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسليم 159 وحدة صناعية بأول مدينة صناعية متطورة وصديقة للبيئة بالغردقة، للمتعاقدين بنظامي الإيجار والتمليك.يأتي ذلك ضمن مبادرة إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بعدد من المحافظات، حيث تضم المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الغردقة 159 وحدة صناعية، وتعد أول مجمع للخدمات الصناعية بمدينة الغردقة وتخدم هذه الورش والمصانع الصغيرة بمجمع الغردقة القطاع السياحى والفندقي.وأكد نادر عبدالظاهر، مدير فرع جهاز المشروعات بالبحر الأحمر، أنه تم إنشاء الوحدات الصناعية بتكلفة 500 مليون جنيه وعلى مساحة 40 فدانا، مؤكدًا أنه تم السماح للعميل بالتعاقد على 8 وحدات صناعية بنظام التمليك أو الإيجار، حيث تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 330 متر مربع، بأبعاد 14 مترا في 28 مترا، والمساحة المغطاه بها 231 مترا، والمبنى عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنتى بارتفاع 4،40 متر، وارتفاع المبنى 8 أمتار ومساحة عرض الوحدة 14 مترا.وأوضح عبدالظاهر في بيان له، أنه تم تجهيز الوحدات بواجهات معمارية حديثة متميزة، وجميع الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، كذلك مدخل تغذية المياه بقطر 2 بوصة ومخرج للصرف الصحى قطر 6 بوصة، وكذلك مدخل كهرباء جهد منخفض حتى 50 ك.ف أمبير.وكشف مدير فرع جهاز المشروعات، أنه في التعاقد على وحدة صناعية سواء بالإيجار أو التمليك وأن نظام الإيجار للمتر 20 جنيها ونظام الإيجار والبيع يتم تسديدها بنظام أقساط ربع سنوية على مدار 4 سنوات، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر قدّم عددًا من التسهيلات بتخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتمويل شراء الوحدات والآلات لمن ينطبق عليهم الشروط بفائدة 5% متناقصة، كذلك يمكن إمكانية التمويل البنكى للمشروع في ضوء مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.