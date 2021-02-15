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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لـ فاتن حمامة؟

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:20 ص
رشدى أباظة وفاتن
رشدى أباظة وفاتن حمامة
وائل توفيق
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شارك الفنان رشدي أباظة في أول أفلامه السينمائية «المليونيرة الصغيرة» مع الفنانة فاتن حمامة، عام 1948 ووقع منه فقط حبًا سريًا لم يطلع عليه أحد تجاهها، وزادت عاطفته مع توالي أحداث الفيلم، وهنا تدخلت الفنانة لولا صدقي، التي أحبته بدورها وانجذبت له سريعًا.

حاولت الفنانة لولا صدقي إخراج الفنان رشدي أباظة من مأزقه العاطفي، وهو عزوف فاتن حمامة عن غرامه، حتى استطاع عبور أزمته تلك، بعد أن قضيا أسعد الأيام في أوروبا وخاصة إيطاليا، التي كانت القاسم المشترك بينهما، فوالدتهما إيطاليتين الجنسية، وقد انتهت تلك القصة سريعًا، وأصبحا صديقين حتى هاجرت «لولا» عن مصر إلى الأبد، حسب مجلة «الشبكة» اللبنانية.

يذكر أن فيلم «المليونيرة الصغيرة» يدور حول فتاة تحاول إقناع جدتها تركية للموافقة على فكرة زواجها من ضابط طيار تعلقت بحبه، لكنها ترفض للفارق الاجتماعي بينهما إلى أن تتراجع الجدة عن رأيها وتعدل في وصيتها، تموت الجدة وعندما يعلم الضابط أن فتاته أصبحت ثرية يتراجع عن خطبتها حتى لا تظن أنه يطمع في مالها.

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