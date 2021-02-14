رئيس الأركان السوداني يبحث مع حركة التحرير تطبيق اتفاق جوبا

استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية بمكتبه بالقيادة العامة اليوم مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان عضو مجلس الشركاء والوفد المرافق له.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل الإسراع بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتطبيق اتفاقية السلام الموقعة بجوبا وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأكد رئيس هيئة الأركان أن إحدى أهداف الثورة بناء جيش وطني واحد محترف وقادر على أداء واجبه وذلك باتفاق جميع الشركاء.من جانبه، شدد مناوي حرص الحركة على التواصل مع القوات المسلحة ومساهمتها في حماية السلام وبسط الاستقرار بأن تسود روح العمل لمعالجة ما تجاوزته النصوص متمنيا الاستقرار للوطن، لافتا إلى اهميه إزالة الحواجز بين الحركات والقوات المسلحة.