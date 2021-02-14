الإحصاء: 2.5 مليار دولار فاتورة استيراد الأدوية خلال 10 شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار خلال عام.كما سجلت واردات مصر من أدوات وأجهزة للطب والجراحة 365.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 339.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 26.3 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3 مليار دولار خلال عام، فيما بلغ إجمالي واردات مصر من دول العالم 63.2 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.