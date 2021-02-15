سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 فى البنوك المصرية



سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.79 جنيه للشراء 19.01 جنيه للبيع.



يبحث الكثير من رجال الأعمال والمغتربين في دول أوروبا عن سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية، وذلك حتى يتثنى لهم إرسال أموال لأسرهم في مصر، وكذلك شراء المنتجات والبضائع بالعملة الأوروبية.وتوفر "الدستور" لقراءها سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، زيادة طفيفة في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-البنك المركزي المصريسجل سعر اليورو في البنك المركزي، عند الشراء 18.85، و19.01 جنيه للبيع.البنك الاهلي المصريسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.بنك مصرسجل سعر اليورو في بنك مصر، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.بنك البركةسجل سعر اليورو في بنك البركة، عند الشراء 18.86 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند الشراء 18.81 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.06 جنيه.البنك التجاري الدولي CIBسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، عند الشراء18.78 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيسجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي، عند الشراء 18.89 جنيهًا للشراء، و19.05 جنيه للبيع.البنك الأهلي اليونانيسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني، عند الشراء 18.79 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.96 جنيه.البنك المصري الخليجيسجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، عند الشراء 18.78 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.02 جنيه.سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.91 جنيه للشراء 19.05 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك الإسكندرية