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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 فى البنوك المصرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:25 ص
اليورو
اليورو
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يبحث الكثير من رجال الأعمال والمغتربين في دول أوروبا عن سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية، وذلك حتى يتثنى لهم إرسال أموال لأسرهم في مصر، وكذلك شراء المنتجات والبضائع بالعملة الأوروبية.

وتوفر "الدستور" لقراءها سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، زيادة طفيفة في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-

سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، عند الشراء 18.85، و19.01 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

بنك مصر
سجل سعر اليورو في بنك مصر، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

بنك البركة
سجل سعر اليورو في بنك البركة، عند الشراء 18.86 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند الشراء 18.81 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.06 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، عند الشراء18.78 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي
سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي، عند الشراء 18.89 جنيهًا للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني، عند الشراء 18.79 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.96 جنيه.

البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، عند الشراء 18.78 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.02 جنيه.

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.91 جنيه للشراء 19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.79 جنيه للشراء 19.01 جنيه للبيع.

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