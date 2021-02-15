سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 فى البنوك المصرية
الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:25 ص
يبحث الكثير من رجال الأعمال والمغتربين في دول أوروبا عن سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية، وذلك حتى يتثنى لهم إرسال أموال لأسرهم في مصر، وكذلك شراء المنتجات والبضائع بالعملة الأوروبية.
وتوفر "الدستور" لقراءها سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، زيادة طفيفة في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-
سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية
البنك المركزي المصري
سجل سعر اليورو في البنك المركزي، عند الشراء 18.85، و19.01 جنيه للبيع.
البنك الاهلي المصري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.
بنك مصر
سجل سعر اليورو في بنك مصر، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.
بنك البركة
سجل سعر اليورو في بنك البركة، عند الشراء 18.86 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند الشراء 18.81 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.06 جنيه.
البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، عند الشراء18.78 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي، عند الشراء 18.89 جنيهًا للشراء، و19.05 جنيه للبيع.
البنك الأهلي اليوناني
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني، عند الشراء 18.79 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.96 جنيه.
البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، عند الشراء 18.78 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.02 جنيه.
سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.91 جنيه للشراء 19.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.79 جنيه للشراء 19.01 جنيه للبيع.
وتوفر "الدستور" لقراءها سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، زيادة طفيفة في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-
سعر اليورو اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية
البنك المركزي المصري
سجل سعر اليورو في البنك المركزي، عند الشراء 18.85، و19.01 جنيه للبيع.
البنك الاهلي المصري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.
بنك مصر
سجل سعر اليورو في بنك مصر، عند الشراء 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.
بنك البركة
سجل سعر اليورو في بنك البركة، عند الشراء 18.86 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند الشراء 18.81 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.06 جنيه.
البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، عند الشراء18.78 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي، عند الشراء 18.89 جنيهًا للشراء، و19.05 جنيه للبيع.
البنك الأهلي اليوناني
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني، عند الشراء 18.79 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 18.96 جنيه.
البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، عند الشراء 18.78 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 19.02 جنيه.
سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.91 جنيه للشراء 19.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.79 جنيه للشراء 19.01 جنيه للبيع.